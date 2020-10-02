Житель Подмосковья получил пожизненный срок за тройное убийство и кражу денег

02 октября, 18:06
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московский областной суд вынес приговор по делу Дмитрия Лебедева, признанного виновным в убийстве троих человек. Об этом Агентству "Москва" заявили представители прокуратуры.
По информации ведомства, 32-летнему мужчине предъявили обвинения в нарушении неприкосновенности жилища и краже. "Суд установил, что 9 ноября 2018 года Лебедев, находясь в поселке Белоомут городского округа Луховицы Московской области, в ходе распития спиртных напитков в помещении бани, расположенной на территории частного домовладения, совершил убийство своего знакомого", – говорится в сообщении.
Установлено, что Лебедев, пытаясь скрыть свое преступление, убил супругу и сына жертвы. Они находились дома. Позднее фигурант украл 10 тысяч рублей.
В результате злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы, его отправят в колонию особого режима.
Ранее тело мужчины обнаружили в лесополосе в ТиНАО. Личность мужчины установили, им оказался приезжий из Оренбургской области 1974 года рождения.
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