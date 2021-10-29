Эксперты рассказали о важности световозвращающих элементов на одежде детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Световозвращающие элементы на одежде детей снижают риск наезда на пешехода в шесть раз. Об этом сообщает газета "Известия".

Известно, что свет отражается от источника излучения лишь под определенным углом. Световозвращающий материал может отразить свет вне зависимости от угла попадания. Кроме того, такой элемент на одежде увеличивает расстояние видимости при ближнем свете фар до 130 метров, а при дальнем – до 300 метров. Это дает водителю лишние секунды для торможения.

Сейчас рынок предлагает различные аксессуары со световозвращающими элементами: слэп-браслеты, наклейки и брелоки. Самым эффективным элементом являются слэп-браслеты, хуже возвращают свет наклейки, а самым неэффективными признаны брелоки. Эксперты также советуют выбирать одежду со световозвращающими элементами или пришить их самим.

Руководитель экспертно-методологического отдела экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев рассказал, что лучше всего расположить светоотражатель на уровне стоп, щиколоток и колен, так как свет фар падает вниз.

"А также стоит повесить на ремень, сзади на рюкзак и на движущиеся части тела, чтобы обеспечить мерцание. Самый оптимальный вариант, когда на ребенке находится четыре таких элемента", – посоветовал эксперт.

Бахарев рекомендовал выбирать белый, желтый, светло-зеленый цвета световозвращающих элементов.

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский оценил включение сладостей в детский рацион. По словам врача, употребление сладкого можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.

Педиатр признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей – гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.

