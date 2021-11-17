Ученые доказали, что эмоциональная связь бабушек с внуками глубже, чем с детьми

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Исследователи из США установили, что у бабушек эмоциональная привязанность к внукам больше, чем к детям. Об этом говорится в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты обнаружили, что у стариков активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, при рассматривании фотографий внуков, а при взгляде на снимки детей – области, связанные с когнитивной эмпатией.

В эксперименте приняли участие 50 бабушек, у которых есть внуки от 3 до 12 лет. Добровольцы сначала ответили на вопросы анкеты, а затем рассматривали фотографии своих внуков и дочерей.

Выяснилось, что наибольшая активность во время наблюдения внуков замечена в районах мозга, связанных со способностью переживать те же чувства и эмоции, что и другой человек. При этом, когда участницы смотрели на фотографии своих дочерей, у них больше активировались области мозга, связанные со способностью понимать точку зрения другого человека.

Исследователи пришли к выводу, что женщины хотят понять, что думают и чувствуют их дети, но они не вызывают такого же эмоционального отклика, как внуки.

Ранее сообщалось, что менее 10% россиян заявили о желании, чтобы о них в старости заботились дети и внуки. Опрошенные назвали это компенсацией за все усилия, предпринятые для воспитания детей.