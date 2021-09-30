Менее 10% россиян хотят, чтобы в старости за ними ухаживали дети и внуки – ВЦИОМ

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Менее 10% россиян заявили о желании, чтобы о них в старости заботились дети и внуки, при условии, что это будет отнимать много сил и времени. Опрошенные назвали это компенсацией за все усилия, предпринятые для воспитания детей. Данные исследования представлены на сайте ВЦИОМ.
Как отмечается, 32% респондентов попросили бы нанять сиделку или социального работника, если это потребуется, в то время как 34% россиян предпочли бы переехать в хороший дом престарелых, чтобы не быть обузой.
Из опроса следует, что больше половины респондентов (52%) считают, что пожилым людям следует жить в семье. 27% высказали мнение, что им лучше жить у себя дома. Если у них нет родственников, то им необходимо помогать на дому. 13% опрошенных отметили, что таким людям нужно жить в доме престарелых среди своих сверстников, где они могут получить круглосуточную помощь.
Кроме того, около 20% участников опроса заявили, что готовы уйти с работы и ухаживать за пожилым членом семьи.
Всероссийское исследование проходило 25 сентября. В нем приняли участие 1 600 россиян от 18 лет.
Ранее стало известно, что за последние 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в современном мире 60% здоровья человека зависит от образа жизни, а не от медицины.
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