Российским пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в октябре

С 1 октября пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека. Правда, как отмечают эксперты, условия для получения поддержки в регионах будут разные.

Также переводить деньги семьям за первого и второго ребенка с начала следующего месяца будут только на карты "Мир". Речь идет о ежемесячных выплатах родителям, чей средний доход ниже двух прожиточных минимумов.

Получить выплаты по-новому смогут семьи, в которых ребенку еще не исполнилось трех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.