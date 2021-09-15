Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака перед Новым годом. 24 и 25 декабря влюбленные смогут пожениться на популярных выездных площадках.

Заключить брак можно в башне "Око" делового центра "Москва-Сити", в усадьбе Остафьево, а также в гостинице "Националь", из которой будет открываться вид на празднично украшенную Красную площадь.

А 31 декабря зарегистрировать брак можно будет дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Подать заявление можно через портал госуслуг, на сайте mos.ru, а также лично в отделе ЗАГС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



