Более 100 пар поженились в День государственного флага в Москве

В столице более 100 пар расписались в День государственного флага. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. Во Дворцах бракосочетания молодоженам вместе с поздравлениями вручили российский триколор.

А всего в прошедшие пятницу, субботу и воскресенье поженились более двух тысяч пар. И это рекорд по количеству свадеб за летние выходные. Все из-за красивой "зеркальной" даты.

21.08.21 брак заключили 1 100 пар. И впервые церемонии бракосочетания прошли в ночное время на станции "Маяковская". Там в ночь с 21 на 22 августа образовались две новые семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.