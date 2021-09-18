Москвичам рассказали, что посмотреть и продегустировать на фестивале ландшафтного дизайна. Отмечается, что фестиваль "Цветочный джем" будет работать в столице еще 2 недели.

Мероприятие превратило городские улицы в оранжереи и сады. Накануне на северо-востоке Москвы открылась площадка в индийском стиле. А на Тверской появился новый садовый прогулочный маршрут. Сообщается, что кроме прогулки и селфи в цветах, москвичи могут попробовать экзотические блюда. Успела ли сделать это Яна Гордиенко, прямо сейчас у нее спросим.