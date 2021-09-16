Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" начнется 24 сентября

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

24 сентября 2021 года отмечает юбилей режиссер Юрий Бутусов. В этот день в 17:00 в большом зрительском фойе Театра имени Евгения Вахтангова состоится открытие фотовыставки "В пространстве Юрия Бутусова".

Она даст старт V фестивалю "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" и театральному марафону, посвященному 60-летию мастера.

В программе марафона – спектакли Юрия Бутусова, созданные в разные годы на сценах Театра имени Ленсовета, "Сатирикона", РАМТа, Театра им. Пушкина и Театра имени Евгения Вахтангова.

Спектакль "Бег", поставленный Юрием Бутусовым в 2015 году, станет первым спектаклем фестиваля и будет представлен в день рождения режиссера – 24 сентября 2021 года на Основной сцене Вахтанговского театра.

Напомним, что V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдет с 24 сентября по 13 декабря.

В конкурсной программе 13 спектаклей молодых режиссеров. Обширная внеконкурсная программа включает в себя цикл спектаклей Юрия Бутусова, постановки Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и других. Лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы "Мастерская" проведут Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец и другие.

Фестиваль готовит несколько режиссерских лабораторий. В жюри – мэтры отечественной режиссуры: Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семен Спивак.

Фестиваль "Уроки режиссуры" устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры, а судят их опытные мастера, а в четные – мэтров оценивает новое поколение режиссуры. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

В конкурсной программе V фестиваля – спектакли молодых режиссеров. Свои работы представят Айдар Заббаров, Семен Серзин, Анатолий Шульев, Никита Кобелев, Федор Малышев, Артем Галушин, Андрей Калинин, Артем Устинов, Никита Бетехтин, Владимир Кузнецов, Хуго Эрикссен, Павел Пархоменко, Михаил Плутахин. География театров-участников: Санкт-Петербург, Псков, Казань, Канск, Петрозаводск, Новосибирск, Владимир и Москва.

Спектакли пройдут на главных театральных площадках Москвы: в Театре имени Вахтангова, Театре имени Маяковского, "Мастерской Петра Фоменко", Центре имени Мейерхольда, РАМТе и других. Посмотреть информацию и купить билеты можно на сайте.