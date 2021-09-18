Жителей Центральной России предупредили о неделе холода и дождей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Холодная и дождливая погода продержится в центре Европейской России всю следующую рабочую неделю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Выходные, по словам метеоролога, будут солнечными, но прохладными, однако уже с понедельника, 20 сентября, погода испортится. Холод принесут воздушные массы из Арктики.
"Пять–десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям", – приводит слова синоптика РИА Новости.
Ранее Вильфанд предупредил о заморозках почти на всей территории России. По его словам, минусовые температуры ночью не прогнозируются только в Приморье, Хабаровском крае и на юге европейской части страны.
Наиболее заметные холодные аномалии, по словам синоптика, ожидаются на юге Западной Сибири и на Урале.
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