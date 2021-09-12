Станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" БКЛ откроют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" Большой кольцевой линии метро откроют до конца года. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы откроем станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" Большой кольцевой линии до конца года. Вчера там пустили тестовый поезд", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Технический пуск участка накануне провел мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник назвал завершение строительства станций хорошим подарком ко Дню города.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, открытие участка БКЛ метро от "Мневников" до "Давыдково" поспособствует улучшению транспортного обслуживания жителей и работников районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, население которых – более 700 тысяч человек, в том числе порядка 90 тысяч человек впервые получат метро в пешей доступности.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 88%.