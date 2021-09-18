Новый розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдет 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый розыгрыш призов среди участников электронного голосования на думских выборах в Москве состоится 19 сентября в 9:00.

Прямую трансляцию розыгрыша покажет телеканал "Москва 24". Все участники онлайн-голосования могут выиграть квартиры в Москве, автомобили и призовые баллы, которые можно потратить на промокоды на оплату товаров и услуг в организациях-партнерах акции.

Победители розыгрыша после 12:00 получат СМС с номера DIT_MOS с уведомлением о виде приза и необходимости активации выигрышного кода на сайте акции ag-vmeste.ru. В сообщении будет содержаться только код, организаторы не просят вводить номер банковской карты или совершать какие-либо переводы.

В предыдущем розыгрыше приняли участие 1 119 285 избирателей, 10 из которых получили новые квартиры, 50 – автомобили. Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.