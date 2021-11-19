Американские ученые открыли сверхбыстрые клетки мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки в США обнаружили в коре мозга человека и певчих птиц клетки, которые передают сигналы в несколько раз быстрее обычных нейронов. Об этом сообщает пресс-служба научной организации.
Открытие было сделано случайно в ходе опытов, с помощью которых ученые пытались изучить механизмы, помогающие зебровым амадинам запоминать новые мелодии. Они подключали электроды к мозгу птиц и следили за активностью нейронов. В итоге была обнаружена группа необычно крупных нервных клеток, которые вырабатывали импульсы продолжительностью меньше 0,2 миллисекунды, что в десятки раз меньше стандартных показателей.
Детально изучив эти клетки, исследователи пришли к выводу об их схожести с так называемыми клетками Бетца, которые мозг человека предположительно задействует для приобретения навыков использования сложных орудий труда и в работе речевого аппарата. Оказалось, что высокая скорость передачи сигналов в этих клетках была связана с наличием в них большого количества молекул белка NavB4, ускоряющего процесс перекачки ионов натрия внутрь нейронов. По мнению ученых, данный белок играет такую же роль в человеческом мозге и сбои в его работе способны привести, в частности, к проблемам с речью.
Ранее ученые из Курчатовского института смогли определить участки человеческого мозга, отвечающие за осмысление нескольких групп понятий русского языка: "угроза", "цель", "опыт" и других. Опытным путем им удалось установить, что близкие по значению слова обрабатываются областями мозга, которые расположены рядом друг с другом. Всего исследователи выделили 12 семантических кластеров.
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