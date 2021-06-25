Ученые нашли участки мозга, которые "думают" об угрозах

Фото: depositphotos/DragosCondreaW
Ученые из Курчатовского института смогли определить участки человеческого мозга, отвечающие за осмысление нескольких групп понятий русского языка: "угроза", "цель", "опыт" и других. Об этом сообщает газета "Известия".
В ходе исследования специалисты сравнили целостную активность мозга во время звучания различных слов. В качестве испытуемых выступили 47 русскоязычных человек.
Участникам были представлены тексты трех типов: описания природы из классических произведений, описания принципов работы технических устройств и рассказы о жизни от первого лица. В результате наблюдений было установлено, что наибольший отклик в мозгу каждого из испытуемых вызвали рассказы третьего типа.
Исследователям удалось установить, что близкие по значению слова обрабатываются областями мозга, которые расположены рядом друг с другом. Всего ученые выделили 12 семантических кластеров.
"Мы надеемся в будущем выделить отдельные кластеры, ответственные за представления о свете и цвете, механических операциях и перемещении объектов в пространстве и времени", – поделился ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Артемий Котов.
Исследователи "Курчатовского института" стали первыми в мире, кто смог определить участки мозга, отвечающие за восприятие понятий в контексте целостных рассказов.
"В дальнейшем на основании результатов исследования можно будет судить о восприятии русского языка нашим мозгом, что позволит создавать системы на основе искусственного интеллекта для распознавания речи, которые могли бы понимать не только саму речь, но и интонации, контекст", – отметил доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Дмитрий Каплун.
Ранее ученые выяснили, что цимане, коренные жители боливийской Амазонки, меньше подвержены старению, а возрастная атрофия мозга у них проявляется менее явно, чем у жителей цивилизованного мира.
К такому выводу специалисты пришли после обследования 700 представителей этого племени. Оказалось, что разница в размерах мозга в молодом и пожилом возрасте у циман меньше, чем у жителей развитых стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: