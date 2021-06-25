Ученые нашли участки мозга, которые "думают" об угрозах

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Ученые из Курчатовского института смогли определить участки человеческого мозга, отвечающие за осмысление нескольких групп понятий русского языка: "угроза", "цель", "опыт" и других. Об этом сообщает газета "Известия".

В ходе исследования специалисты сравнили целостную активность мозга во время звучания различных слов. В качестве испытуемых выступили 47 русскоязычных человек.

Участникам были представлены тексты трех типов: описания природы из классических произведений, описания принципов работы технических устройств и рассказы о жизни от первого лица. В результате наблюдений было установлено, что наибольший отклик в мозгу каждого из испытуемых вызвали рассказы третьего типа.

Исследователям удалось установить, что близкие по значению слова обрабатываются областями мозга, которые расположены рядом друг с другом. Всего ученые выделили 12 семантических кластеров.

"Мы надеемся в будущем выделить отдельные кластеры, ответственные за представления о свете и цвете, механических операциях и перемещении объектов в пространстве и времени", – поделился ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Артемий Котов.

Исследователи "Курчатовского института" стали первыми в мире, кто смог определить участки мозга, отвечающие за восприятие понятий в контексте целостных рассказов.

"В дальнейшем на основании результатов исследования можно будет судить о восприятии русского языка нашим мозгом, что позволит создавать системы на основе искусственного интеллекта для распознавания речи, которые могли бы понимать не только саму речь, но и интонации, контекст", – отметил доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Дмитрий Каплун.

Ранее ученые выяснили, что цимане, коренные жители боливийской Амазонки, меньше подвержены старению, а возрастная атрофия мозга у них проявляется менее явно, чем у жителей цивилизованного мира.

К такому выводу специалисты пришли после обследования 700 представителей этого племени. Оказалось, что разница в размерах мозга в молодом и пожилом возрасте у циман меньше, чем у жителей развитых стран.