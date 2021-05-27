Ученые выяснили, кто меньше всего подвержен старению мозга

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Ученые выяснили, что цимане, коренные жители боливийской Амазонки, меньше подвержены старению, а возрастная атрофия мозга у них проявляется менее явно, чем у жителей цивилизованного мира. Об этом сообщает "Мир 24".

К такому выводу специалисты пришли после обследования 700 представителей этого племени в возрасте от 40 до 94 лет. Оказалось, что разница в размерах мозга в молодом и пожилом возрасте у циман меньше, чем у жителей развитых стран. При этом у многих добровольцев обнаружили воспаления, которые обычно связывают с атрофией мозга, однако на него они выраженного влияния не оказывали.

"Наш малоподвижный образ жизни и диета, богатая сахарами и жирами, могут ускорить потерю мозговой ткани с возрастом и сделать нас более уязвимыми для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера", – подчеркнули исследователи.

Разницу в воспалениях у циман и жителей развитого мира они объяснили природой их возникновения. В первом случае это инфекционные и паразитарные заболевания, а во втором – ожирение и метаболические нарушения.

В 2017 году в ходе другого исследования выяснилось, что у 9 из 10 представителей племени чистые артерии и лишь 8% из них подвержены сердечным заболеваниям. Специалисты предположили, что это связано с активным образом жизни циман и рационом, богатым клетчаткой.

Ранее ученые установили, что даже непродолжительный просмотр телевизора на протяжении 15 лет может привести к ухудшению работы мозга человека. При этом не имеет значения то, каким программам человек отдает предпочтение. Не спасает ситуацию и активный образ жизни.

