ГОСТ на школьную форму появится в РФ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Окончательная редакция стандарта на школьную форму появится во втором полугодии 2024 года, сообщили газете в Роскачестве. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию подобным образом, должны будут исполнить требования нового ГОСТа.

"Главная цель стандарта – не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов", – пояснили в ведомстве.

Стандарт будет определять ассортимент одежды, входящей в данную категорию и предъявлять требования к форме и материалам, из которых она изготовлена.

Так, по данным газеты, ГОСТ определит, что школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс.

К ней предъявят требования по воздухопроницаемости, уровню токсичности материалов и гигроскопичности – способности поглощать воду. Кроме того, по новому стандарту, одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы – устойчивыми к окрашиванию.

В Роскачестве пояснили, что стандарт устанавливает требования биологической безопасности и свойств формы, которому сможет соответствовать только одежда, изготовленная из качественного сырья.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил предусмотреть в России возможность оформления налогового вычета на покупку школьной формы. Депутат отметил, что в прошлом году у россиян на подготовку ребенка к школе ушло примерно 33 тысячи рублей, причем около половины этой суммы пришлось на одежду.



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