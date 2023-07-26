Больше 135 тыс заявлений подали в столичные колледжи с начала приемной кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 135 тысяч заявлений подали абитуриенты в столичные колледжи с начала текущей приемной кампании. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"За пять недель абитуриенты подали уже свыше 135 тысяч заявлений, что превышает контрольные цифры приема почти в пять с половиной раз. Сейчас конкурс составляет более пяти человек на место, и динамика продолжает увеличиваться", – сказала вице-мэр.

Она добавила, что в этом учебном году в связи с востребованностью столичного среднего профессионального образования было решено увеличить контрольные цифры на 20% за счет городского бюджета.

Как отметила Ракова, наиболее популярными для обучения в колледжах города специальностями являются слесарь широкого профиля, строитель, мастер по ремонту автомобилей, сборщик авиатехники и другие.

Ранее стало известно, что в минувшем июне столичные школьники прошли предпрофессиональную подготовку в ведущих вузах города и страны. Образовательный программы для детей организовали в том числе РНИМУ имени Пирогова, МГТУ имени Баумана, МИСИС, РЭУ имени Плеханова и другие.

