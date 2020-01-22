Доллар поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доллар США и евро перешли к повышению в среду днем после утреннего укрепления. Курс американской валюты поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара в 12:16 по московскому времени составил 62,035 рубля, поднявшись на 15,25 копейки. Курс европейской валюты торговался на отметке 68,7425 рубля.

Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает отказ от доллара как ответ на непредсказуемость экономической политики США. Основными направлениями такой работы являются взаиморасчеты в национальных валютах и уход от привязки к доллару.

Лавров напомнил, что в прошлом году Россия заключила с Китаем и Турцией соглашения о расчетах и платежах, а также договорилась об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов.

