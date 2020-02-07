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Москва 24

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Экономика

13:34

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, она составила 6% годовых.

Это уже шестое снижение подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты. При этом регулятор не исключает дальнейшее снижение ставки на следующих заседаниях, говорится на сайте ЦБ.

Эксперты отмечают, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Регулятор полагает, что ситуация с коронавирусом также сказалась на мировых финансовых рынках.

В опубликованном материале на сайте банка также говорится, что в целом инфляционные и ценовые ожидания населения и предприятий остаются на стабильном уровне. Темы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года, отмечают специалисты.

При этом в ЦБ сообщили, что дезинфляционные риски все еще преобладают над проинфляционными. Регулятор отмечает, что годовая инфляция составит около 3,5–4% по итогам 2020 года.

В декабре 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта – до 6,25% годовых. А в октябре впервые с декабря 2017 года ключевая ставка упала на 50 базисных пунктов – до 6,5%. Снижение произошло на фоне более быстрого замедления инфляции.

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