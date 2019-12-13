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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, она составила 6,25% годовых.

В октябре ЦБ впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%. Ставка была снижена на фоне более быстрого замедления инфляции.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает более решительное снижение ключевой ставки. Она подчеркнула, что влияющие в конце прошлого года на инфляцию факторы сейчас не действуют, поэтому банк имеет возможность ослабить монетарную политику.

В сентябре совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых. В июне и июле Центробанк снижал ее до 7,25% годовых.

Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.