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Москва 24

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13:34

Банк России снизил ключевую ставку

экономика

13:34

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – с 7,5% до 7,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России", – говорится в сообщении. Также отмечается, что слабая экономическая активность ограничивает инфляционные риски в краткосрочной перспективе.

До этого ключевую ставку до 7,5% снижали в июне. Тогда в ЦБ указали, что допускают возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Одновременно Банк России объявил о пересмотре в сторону понижения прогноза по инфляции в 2019 году – с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал порталу Москва 24, что от ключевой ставки зависит, на каких условиях клиенты банка смогут брать займы или вкладывать свои деньги: то есть чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям открывать вклады и тем дороже оформлять кредиты.

По словам эксперта, для россиян уровень ключевой ставки очень важен, поскольку именно с его помощью сдерживаются уровень инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.

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