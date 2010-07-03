В Европе усомнились в темпах роста экономики России в 2018 году

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Европейские аналитики усомнились в рекордных темпах роста экономики России в 2018 году, сообщает News.ru.

Как считают специалисты Международного центра обороны и безопасности (МЦОБ), в прошлом году экономический рост РФ не мог составить 2,3%, как его оценил Росстат. Чтобы подтвердить свои слова, аналитики МЦОБ отметили несоответствие объемов потребления электроэнергии динамике ВВП в целом.

По словам эксперта МЦОБ Андреса Мяэ, в IV квартале 2018 года рост ВВП России не превышал 0,5% и был на том же уровне, что и предыдущие три квартала. Напомнив о взаимосвязи между электроэнергией и экономикой, он заявил, что экономический рост России за прошлый год не может превышать 1,5%. "Другими словами, изменение потребления электроэнергии не подтверждает увеличение ВВП в 2018 году, заявленное Росстатом", – подчеркнул эксперт.

Российские аналитики, в свою очередь, напомнили, что связь между потреблением электроэнергии в России и ВВП страны за последние шесть лет значительно ослабла. "Например, масштабный расход электроэнергии не может гарантировать высокой эффективности работы того или иного предприятия в плоскости реализации своей продукции, в частности, на экспортных рынках", – пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Он добавил, что потребительские расходы населения также являются частью валового продукта, но при этом они слабо зависят от динамики потребления электроэнергии.

С этим согласен и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. По его словам, за 2012–2018 годы взаимосвязь между потреблением электроэнергии и ростом ВВП в России снизилась на треть. "Причина – рост влияния неэнергоемких отраслей на рост ВВП. Это финансовые и прочие услуги, госуправление, операции с недвижимостью, сельское хозяйство, а также повышение энергоэффективности экономики", – рассказал эксперт. Он также отметил, что зависимость квартальных показателей значительно ниже, чем годовых, а значит выводы, сделанные на основе первых, могут быть ошибочными.

В феврале Росстат сообщил о рекордном росте экономики страны. По оценкам ведомства, рост ВВП России за 2018 год составил 2,3%. По итогам прошлого года, наибольший рост был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в страховании и строительстве, а также в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.