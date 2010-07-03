Герман Греф допустил снижение ставок по ипотеке

Фото: Агентство "Москва"/ Зыков Кирилл

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Так заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире "России 1".

"Это может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил", – сказал он.

При инфляции ниже 4% ставки могут быть в диапазоне 7–8%, добавил Греф. Он отметил, что если начнет падать размер ключевой ставки, то также будет понижаться и размер ставки по кредитам соразмерно ей.

Госдума в ближайшее время планирует обсудить возможность снижения ипотечной ставки до 8%. Владимир Путин ранее подписал закон об "ипотечных каникулах" для заемщиков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Льготный период продлится до полугода, и в это время заемщик может снизить или прекратить платежи. Такие "каникулы" будут предоставлять на кредиты не более 15 миллионов рублей.