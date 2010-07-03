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21:03

Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

власть

21:03

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Фото: ТАСС/Светлана Холявчук/Интерпресс

Государственная дума во вторник, 14 мая, проведет слушания по снижению ипотечной ставки до восьми процентов, рассказал Вячеслав Володин. Слова спикера приведены на сайте нижней палаты парламента.

"Затягивать с реализацией этой меры нельзя. Люди ждут этого решения", – сообщил Володин. По его словам, на парламентские слушания приглашены представители Центрального Банка РФ, банковского сообщества, эксперты.

"Какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний", – резюмировал политик.

В марте Владимир Путин в послании Федеральному собранию завил, что среднюю ставку по ипотеке нужно снижать и дальше – до семи-восьми процентов.

"В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже десяти процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку – до семи-восьми процентов", – сказал российский лидер.

В апреле члены верхней палаты парламента одобрили закон об ипотечных каникулах. Закон предусматривает право заемщику, выплачивающему ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период", который может длиться до полугода, когда могут быть приостановлены или уменьшены выплаты. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита.

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