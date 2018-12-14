Экономист прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Таким образом Центробанк пытается ограничить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал порталу Москва 24, что значит повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
"Для обычных людей – это удорожание кредитов, причем удорожание ранее взятых кредитов, которые привязаны к процентной ставке Банка России. Одно дело – новые кредиты, если у банка нет нормальных заемщиков, он может и не повышать процентную ставку. А вот старый кредит, ранее взятый, очень часто в них вписано отдельным условием, что процентная ставка привязана к ставке рефинансирования Банка России. Эти кредиты подорожают. Я бы ожидал повышения на те же четверть процентного пункта", – объясняет эксперт.
Кроме того, он считает, что только кредитами дело не ограничится. По его словам, это приведет к общему росту цен. "Торговля берет кредиты на пополнение оборотных средств, производство берет кредит. Это конкретный удар по карману", – уверен специалист.
От ключевой ставки зависит, на каких условиях клиенты банка смогут брать займы или вкладывать свои деньги: то есть чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям открывать вклады и тем дороже оформлять кредиты.
Для россиян уровень ключевой ставки очень важен, поскольку именно с его помощью сдерживается уровень инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.
Как пояснили в ЦБ, это решение носит упреждающий характер. Среди факторов, которые говорят о необходимости повысить ставку именно сейчас, аналитики называют волатильность цен на нефть, риск обвала рубля после возобновления покупок валюты для Минфина и санкционные риски.
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