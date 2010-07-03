Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он уточнил, что речь идет о регионах с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.

В то же время, по словам Мутко, власти обсуждают и другие механизмы поддержки проблемных субъектов, передает "Интерфакс".

Ранее он сообщал, что в течение пяти лет правительство планирует выделить около 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования десяти наиболее проблемных регионов.

31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию. Это может быть потеря работы или значительной части месячного дохода. Каникулы подразумевают шестимесячный льготный период.

Таким правом можно будет воспользоваться только единожды в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор.

Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока каникул не допускается изъятие переданного в залог единственного жилья. Кредит, по которому можно будет претендовать на "каникулы", не должен превышать 15 миллионов рублей.