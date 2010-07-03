ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

13:34
13:34
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что рубль не изменился к доллару и евро после такого решения. В ЦБ заметили, что продолжается замедление инфляции, при этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Также говорится, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России.
В июне и июле Центробанк снижал ключевую ставку до 7,25% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал порталу Москва 24, что от ключевой ставки зависит, на каких условиях клиенты банка смогут брать займы или вкладывать свои деньги: то есть чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям открывать вклады и тем дороже оформлять кредиты.
По словам эксперта, для россиян уровень ключевой ставки очень важен, поскольку именно с его помощью сдерживаются уровень инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.
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