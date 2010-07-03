Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

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Центробанк России допускает более решительное снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики", – объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что влияющие в конце прошлого года на инфляцию факторы сейчас не действуют, поэтому банк имеет возможность ослабить монетарную политику.

В сентябре совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7% годовых. Тогда в ЦБ заметили, что продолжается замедление инфляции, при этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Также говорилось, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России.

В июне и июле Центробанк снижал ключевую ставку до 7,25% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал порталу Москва 24, что для россиян уровень ключевой ставки очень важен, поскольку именно с его помощью сдерживаются уровень инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.

