Госдума увеличила штрафы за нарушения в области военного призыва

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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении штрафов за неявку призывника в военный комиссариат.

Согласно законопроекту, планируется повысить сумму взысканий за несоблюдение статей 21.1-21.7 Кодекса об административных правонарушениях. Они касаются исполнения обязанностей в области военного учета.

"В связи с незначительными размерами санкций нормы главы 21 Кодекса РФ об административных правонарушениях не выполняют превентивную функцию, что приводит к массовому нарушению законодательства о воинском учете, затрудняющему исполнение обязанностей комиссариатов", – отмечается в законопроекте.

В связи с этим все нарушения в отношении порядка организации военного призыва будут караться штрафом размером 3 тысячи рублей.

Взыскание будет налагаться на должностных лиц, если они не будут предоставлять список выпускников, а также допустят нарушения в области оповещения граждан о вызове в военкомат. Кроме того, штрафом будут наказывать случаи непредставления в военкомат результатов медико-социальной экспертизы.

Призывники также будут облагаться повышенным взысканием в случае правонарушений, в список которых входит неявка в установленный срок в военкомат, порча или уничтожение военного билета, а также уклонение от медицинского осмотра.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение суммы взысканий с учебных заведений, которые не предоставляют сведения о принятых и отчисленных студентах. Сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что весенняя призывная кампания в России пройдет по плану. В связи с угрозой распространения коронавируса новобранцы пройдут тестирование на наличие COVID-19 в организме. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 марта.

В то же время от весеннего призыва освободили выпускников школ этого года. Это сделали в связи с переносом вступительных экзаменов в вузы, а также неопределенностью в проведении ЕГЭ. Выпускников освободят, чтобы они смогли сдать все экзамены.