Зеленский заявил, что надеется на повторение "Дня Д" на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский намекнул своим союзникам на необходимость ввода западных войск на территорию Украины, выразив надежду на повторение "Дня Д" в стране. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на трансляцию Елисейского дворца, где проходила церемония в честь 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время фотосессии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит. Именно тогда один из представителей СМИ спросил у украинского лидера, ожидает ли он когда-то прибытие западных войск на Украину.

"Я надеюсь на это", – сообщил Зеленский.

На это отреагировал Макрон, улыбнувшись, а также подмигнув журналисту и приобняв украинского президента за шею.

Ранее стало известно, что первая группа французских инструкторов выехала на Украину, о чем сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Политик уточнял, что об этом он узнал из своих источников.

30 мая в СМИ появилась информация о том, что Франция может в ближайшее время направить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников по поводу прямого конфликта с РФ. Уточнялось, что сначала Париж отправит "ограниченное" количество, а затем планирует направить Киеву еще несколько сотен специалистов.

В свою очередь, директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников предупредил, что Москва примет ответные меры в случае отправки французских войск на Украину.

