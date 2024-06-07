07 июня, 08:29Происшествия
Число пострадавших при ДТП в Кемерове выросло до 130
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"
Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове увеличилось до 130. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По состоянию на 08:30 по московскому времени, амбулаторную помощь получают 109 человек, из которых 10 детей, 21 человек госпитализирован, уточнили в оперативных службах.
ДТП с трамваям произошло утром 6 июня. В результате аварии погиб один человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следственный комитет завел уголовные дела по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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