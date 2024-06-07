Число пострадавших при ДТП в Кемерове выросло до 130

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове увеличилось до 130. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По состоянию на 08:30 по московскому времени, амбулаторную помощь получают 109 человек, из которых 10 детей, 21 человек госпитализирован, уточнили в оперативных службах.

ДТП с трамваям произошло утром 6 июня. В результате аварии погиб один человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет завел уголовные дела по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.