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Москва 24

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Общество

13:49

Весенний призыв в России пройдет по плану

общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Весенняя призывная кампания в РФ пройдет по плану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

На заседании коллегии руководитель военного ведомства заявил, что призыв, как и планировалось ранее, пройдет в период с 1 апреля по 15 июля.

Ранее в СМИ сообщалось, что правительство намерено провести консультацию с Минобороны по вопросу призывной кампании. С учетом сложной эпидемиологической обстановки новобранцев будут проверять на коронавирус. Отмечается, что по прибытии в части их направят на карантин.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила объявила пандемию коронавируса COVID-19. По всему миру вирусом заразилось более 200 тысяч человек.

В России на данный момент зафиксировано 199 случаев заражения, большая часть из которых связана с людьми, ранее прилетевшими из-за рубежа.

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