В Госдуме заявили, что отсрочка призыва не повлияет на обороноспособность страны

17:25
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что перенос весеннего призыва является целесообразным решением. Ранее о подобном варианте рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИА "НСН".
"Я думаю, если обратились с таким предложением, перенос весеннего призыва вполне возможен. Здесь нет никакой проблемы, это не нанесет ущерб обороноспособности страны. Все задачи, которая сегодня российская армия выполняет, в том числе и в реальных боевых действиях, выполняются исключительно контрактниками", – сказал депутат.
По словам Шерина, сейчас все пытаются избежать массового скопления людей, а призыв как раз попадает в такую категорию.
Перед отправкой на службу молодые люди проходят медицинские комиссии, сбор призывников осуществляется на пунктах. Далее следуют перевозки личного состава к месту постоянной службы.
"Я думаю, это будет полезно, если такое решение примут обоюдно министерство обороны и правительство Российской Федерации", – подчеркнул парламентарий. Он заключил, что перенесение сроков призыва никак не скажется на длительности службы призывавшихся ранее граждан.
Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля.
Как Москва живет в период коронавируса
Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
По состоянию на 18 марта всего в России число зараженных достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.
В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.
Усиленный режим повышенной готовности действует в Москве и области. Отменены все мероприятия с потенциальной численностью участников свыше 50 человек.
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