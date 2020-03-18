В Госдуме заявили, что отсрочка призыва не повлияет на обороноспособность страны

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что перенос весеннего призыва является целесообразным решением. Ранее о подобном варианте рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ИА "НСН".

"Я думаю, если обратились с таким предложением, перенос весеннего призыва вполне возможен. Здесь нет никакой проблемы, это не нанесет ущерб обороноспособности страны. Все задачи, которая сегодня российская армия выполняет, в том числе и в реальных боевых действиях, выполняются исключительно контрактниками", – сказал депутат.

По словам Шерина, сейчас все пытаются избежать массового скопления людей, а призыв как раз попадает в такую категорию.

Перед отправкой на службу молодые люди проходят медицинские комиссии, сбор призывников осуществляется на пунктах. Далее следуют перевозки личного состава к месту постоянной службы.

"Я думаю, это будет полезно, если такое решение примут обоюдно министерство обороны и правительство Российской Федерации", – подчеркнул парламентарий. Он заключил, что перенесение сроков призыва никак не скажется на длительности службы призывавшихся ранее граждан.

Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля.

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