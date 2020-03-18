Кремль запросит у Минобороны возможность переноса весеннего призыва

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В Кремле обсудят с министерством обороны РФ проведение традиционного весеннего призыва в армию. В частности, может быть рассмотрен вопрос о переносе призыва. Об этом сообщает RT.
С вопросом по данной теме журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Представитель Кремля заявил, что на данный момент ничего не знает, но консультации с Минобороны последуют.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 182 тысячи человек
Ранее Песков рассказал о том, что сотрудники администрации президента РФ сдают тесты на коронавирус. По словам пресс-секретаря, сам он успешно сдал анализ, коронавирус у него не выявлен.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 18 марта, призвал столичных работодателей перейти на дистанционный режим работы. Данная мера особенно актуальна для женщин, чьи дети были переведены на удаленный учебный формат.
В РФ на данный момент выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших выросло на 33 случая.
Как столичное метро защищается от коронавируса
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 12