Кремль запросит у Минобороны возможность переноса весеннего призыва

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В Кремле обсудят с министерством обороны РФ проведение традиционного весеннего призыва в армию. В частности, может быть рассмотрен вопрос о переносе призыва. Об этом сообщает RT.

С вопросом по данной теме журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Представитель Кремля заявил, что на данный момент ничего не знает, но консультации с Минобороны последуют.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 182 тысячи человек

Ранее Песков рассказал о том, что сотрудники администрации президента РФ сдают тесты на коронавирус. По словам пресс-секретаря, сам он успешно сдал анализ, коронавирус у него не выявлен.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 18 марта, призвал столичных работодателей перейти на дистанционный режим работы. Данная мера особенно актуальна для женщин, чьи дети были переведены на удаленный учебный формат.

В РФ на данный момент выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших выросло на 33 случая.

