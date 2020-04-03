Россияне, застрявшие в Турции, поделились своими историями

Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами, чтобы замедлить распространение коронавируса внутри страны. При этом сотни россиян все еще остаются за пределами родины. В том числе и в Турции: около 400 человек находится на постоянной связи с волонтерами и консульством, чтобы при первой возможности вернуться в РФ. Рассказываем, как живут россияне в разных уголках Турции, пока ждут возвращения домой.

"Решили переждать эпидемию здесь"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Алиса Бурова – волонтер. Сейчас она находится на связи с россиянами, которые пока не могут выбраться из Турции из-за закрытия регулярного авиасообщения между странами. С Алисой связалось более 420 человек – все они в настоящий момент находятся в различных уголках курорта.

Среди них и Лина. Она находится в Аланье вместе с мужем и двумя детьми, одному из которых всего три месяца. "Мы приехали в октябре – рожать. Медицинский туризм. Но у нас есть вид на жительство", – рассказала она Москве 24. Обратный перелет планировался на 31 марта. Но рейс, на котором семья должна была отправиться домой, отменили. "Пока мы решили переждать эпидемию здесь. У меня младенец, не считаю безопасным его везти на самолете в Москву", – объяснила Лина.





Пока семья живет на съемной квартире и следует карантинным правилам, установленным в Турции.





Лина россиянка, которая сейчас находится в Турции С 17 марта объявлена изоляция. Здесь никто не гуляет, даже море закрыто. По выходным комендантский час – запрещено покидать квартиры. Можно только в случае смерти близких родственников. Поэтому все закупаются едой заранее. Но госпитали, естественно, работают.

Там, кстати, оказывают необходимые услуги россиянам, в том числе и патронаж новорожденных. "В поликлинике, кстати, никого. Осмотр на улице – там температуру меряют, а потом по одному запускают. Если приходят следующие пациенты, они ждут на улице. Внутри только врачи. Прививки тоже здесь начали по графику делать", – рассказала Лина.

В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и овощные рынки. Везде посетителям бесплатно раздают перчатки и медицинские маски. "Каждый день ездит машина и раздает хлеб. Мы спускаем ведро с балкона и поднимаем свежие батоны. Один стоит 15 рублей", – рассказала девушка.

"Сижу и жду рейса"

Фото: РИА Новости

Пока Лина сидит дома с двумя детьми, Вера в городе Миляс на юго-западе Турции может себе позволить даже прогулку к морю. "Я прилетела 18 марта на отдых и на лечение из Анапы. С 28 марта хотела купить обратный билет, но увы", – рассказала женщина Москве 24.

"Здесь, кроме выходных, можно ходить в магазин и прогуляться. К морю – можно, но не разрешается собираться компаниями", – объяснила Вера. Правда, у нее появилась проблема с нехваткой медикаментов (у женщины проблемы с сосудами), которые уже несколько дней как закончились: приобрести аналоги в Турции сложно.





Вера россиянка, которая находится в Турции Говорят, нужно обследование пройти. Для сосудов просто так не выписывают лекарства. Для этого нужно лечь в больницу. А там, пока не сделают тесты на коронавирус, не начинают обследование. А мне не хочется поймать заразу. Вот и сижу – жду рейса. Только про Турцию как будто забыли.

У жительницы Волгограда Саши также нет возможности посетить врача. Она беременна, роды назначены на июнь. Однако, по ее словам, все визиты к специалисту в Анталье, где она находится, почему-то отменяют. При этом приемы для нее только платные.

По ее словам, карантинные правила в Турции мало чем отличаются от мер в других странах. "Уже месяц сидим дома с двумя детьми. В гости никто не ходит. Общаюсь с мужем и родственниками в Волгограде по телефону. Еще общаюсь с другими россиянами, которые также здесь ждут возвращения домой", – рассказала девушка Москве 24.

"Бунта" не было

Фото: РИА Новости

Саша слышала о том, что россияне собрались у консульства в Анталье. Как передали иностранные СМИ, жители устроили "бунт" из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, которые мешают им вернуться домой. Но собрание женщина решила пропустить, сославшись на свое положение. "Я тоже хотела поехать, но у меня остались деньги только на обратный билет", – добавила, в свою очередь, Вера из Миляса. Для нее препятствием послужил еще и запрет на передвижение между регионами Турции. Там выехать можно только со специальным разрешением, которое не так-то просто получить.

Ограничительные меры, по слухам, продлятся здесь до конца мая. "Говорят, карантин закончится 27 мая, после окончания Рамадана. Про границу разные слухи ходят – и про июнь, и про август", – рассказала Москве 24 Ирина, которая на данный момент живет в Стамбуле у знакомых, ожидая вылета. Девушка в Турции уже больше двух месяцев.





Ирина россиянка, которая сейчас находится в Турции 17 апреля должны были улететь. Не улетели, потому что все закрыли. Могли улететь раньше, сразу, когда объявили карантин, но нас уверяли здесь знакомые и СМИ, что это продлится максимум неделю, поэтому решили остаться еще. Но где неделя, там и вторая, а там все и закрылось.

Впрочем, по словам Алисы Буровой, как такового "бунта" и не было. "Пришло несколько человек к посольству, их туда не пустили, двое зашли внутрь. Пока ждали, к остальным подошли турецкие журналисты и задали несколько вопросов", – объяснила волонтер.

В основном россиян волнует, когда они вернутся на родину. Росавиация опубликовала расписание вывозных рейсов до 5 мая. И турецкого направления среди них нет.

Вывезем всех

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. Также вывозные рейсы организованы из Европы и США. "С 20 марта по 26 апреля на территорию РФ вернулись 172 199 россиян", – уточнили в Росавиации.

Однако это не значит, что про остальных граждан РФ за рубежом забыли. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, вывозные рейсы будут осуществляться до тех пор, пока не восстановится регулярное авиасообщение. Об этом она рассказала телеканалу РБК.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Кому-то мы можем сказать, что надо потерпеть, а кому-то мы так сказать не можем, потому что это грудные дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с определенным набором заболеваний, разделенные семьи, разделенные географией.

При этом около 10 тысяч россиян за рубежом, нуждающихся в финансовой помощи, уже получили выплаты. На такие расходы правительство РФ выделило 500 миллионов рублей.