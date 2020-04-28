Стюардессы рассказали, чем занимаются в период самоизоляции

Воздушное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия приостановила еще 17 марта. Многие бортпроводники и пилоты авиакомпаний теперь не летают, но даже дома не теряют времени зря, например учат языки, занимаются спортом и саморазвитием. Как готовятся к привычным трудовым будням в условиях самоизоляции, они рассказали Москве 24.

"Завела свой to do list"

Фото: предоставлено героиней материала

Набраться сил и восстановить здоровье – одни из главных целей Кристины в период самоизоляции.

"Самоизоляция – отличная возможность для нас, бортпроводников, научиться чему-то новому. Да и просто подтянуть свое здоровье", – уверена девушка.





Кристина бортпроводник Мои дни самоизоляции расписаны буквально по часам. Чтобы все успевать, завела себе to do list. По два часа в день выделяю на занятия английским языком... Учу приветствия на китайском, испанском, итальянском и многих других языках. Мне кажется, очень классно, когда пассажиров приветствуют на их родном языке.

Кроме того, добавила стюардесса, важно держать себя в отличной форме, поэтому занятия спортом тоже входят в ежедневный список дел.

"Пытаюсь заниматься саморазвитием. Изучаю сейчас финансовую грамотность, подыскиваю хорошие курсы на будущее. Больше времени стала уделять приготовлению разных блюд, экспериментирую. Стараюсь во всем искать позитив", – рассказала Кристина.

"Занимаюсь английским, а муж летает на авиасимуляторе"

Фото: предоставлено героиней материала

Оказаться запертыми в четырех стенах – неожиданный поворот в жизни Юлии и Игоря. Она – бортпроводник, он – пилот. С другой стороны, говорит девушка, самоизоляция стала хорошим подарком, ведь их графики с мужем наконец-то совпали.

"Время дома – возможность подумать и передохнуть, доделать дела и побыть вместе. Так как последний месяц рейсов было очень много, то и домашней работы накопилось. Сразу решила заняться домашними делами: постирала шторы, помыла окна, разобрала зимнюю одежду и обувь", – рассказала Юлия.

Конечно, по небу скучают оба, но изоляция – явление временное, поэтому в этот период супруги не только занимаются домашними делами, но еще и готовятся к будущим полетам. Например, Игорь изучает технические документы по самолету.





Юлия бортпроводник Муж – фанат своей работы и самолетов в целом. В свободное время он летает на авиасимуляторе. Дома у него своя "кабина пилотов": компьютер, педали и джойстики – все как в настоящем самолете.

А Юлия в это время изучает внутренние документы авиакомпании, приказы и распоряжения.

"Про английский язык тоже не забываем. У пилотов часть документов на английском, поэтому хочешь не хочешь, но им приходится вспоминать и изучать язык. Игорь, например, занимается по скайпу. А я работаю над сборником по английскому языку для собеседования на должность бортпроводника – помогаю будущим стюардессам", – поделилась Юлия.

Девушка не забывает и о себе: каждый день занимается спортом, рисует и ведет свой блог стюардессы.

"А вечером мы вместе с мужем смотрим какой-нибудь фильм. Мне кажется, когда начнем опять активно летать, будем очень скучать: уже привыкли, что мы оба дома", – заключила она.

"Вместо спортзала – занятия дома"

Фото: предоставлено героиней материала

Маргарита работает бортпроводником два года, за плечами стюардессы десятки рейсов. Но из-за угрозы распространения коронавируса ближе к концу марта число полетов резко сократилось.

"Мы уже редко, но летаем. Я летаю раз в 7-10 дней, так что не совсем забыла, что такое самолет. Без полетов совершенно скучно и непривычно. Хочется на работу, чтобы, как раньше, с полной загрузкой пассажиров и много-много рейсов улетевших, а не отмененных", – рассказала Маргарита.

Однако, по словам девушки, режим самоизоляции внес свои коррективы в жизнь, на смену вечной спешке пришел размеренный домашний режим. Теперь вместо спортзала – занятия дома, а походы в салоны красоты заменили пилинги и маски в своей ванной.



Маргарита бортпроводник Когда-то все это закончится в любом случае, мы снова начнем активно летать, поэтому дома я продолжаю изучение английского языка, повторяю определенные фразы, чтобы ничего не забыть. Активно занимаюсь спортом, чтобы держать себя в форме: бегаю на площадке по лестнице с 17-го на 1-й этаж и наоборот.

Кроме того, появилось больше времени на то, на что не хватало в период полноценной работы: на сон, просмотр сериалов и фильмов. Не дают скучать и друзья, рассказала девушка.

"К счастью, мне повезло с соседями по этажу. Они тоже работают в авиации, поэтому мы часто ходим в гости друг к другу, едим вкусную еду и поем песни под гитару", – поделилась стюардесса.



Соболева Илона