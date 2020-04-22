Глобальная передышка. Как пандемия коронавируса очистила "легкие" планеты

С 2010 года по инициативе Генассамблеи ООН ежегодно 22 апреля человечество отмечает Международный день Матери-Земли – день, посвященный влиянию деятельности человека на экосистемы нашей планеты. Но лишь в 2020 году на эту дату пришлось неожиданное и в чем-то даже пугающее подтверждение этой зависимости: пандемия коронавируса неожиданно положительно сказалась на экологии. Пора ли уже благодарить COVID-19 за то, что планета смогла "вдохнуть полной грудью"? Об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Люди ушли на карантин, и природа в городах постепенно начала восстанавливаться. Вода в каналах Венеции стала прозрачной, чего там не видели лет 60. В берлинских парках вьют гнезда редкие птицы, не залетавшие раньше в городскую черту. На улицах Барселоны кто-то видел диких кабанчиков.

Экологи в Париже, Мадриде, Лондоне и Риме отмечают необычайно низкую концентрацию вредных веществ в атмосфере. В этом нет ничего удивительного: основные источники вредных выбросов – промышленное производство и городской транспорт, а они сейчас практически не функционируют.



На глобальном уровне тоже видны изменения, да еще какие! Специалисты смотрят на спутниковые снимки и не верят своим глазам: Китай, мировой лидер по объему выброса парниковых газов, из-за сокращения производства почти на 40% демонстрирует беспрецедентную чистоту атмосферы. Европа, Америка, даже Южная Корея и Великобритания – везде отмечается рекордное падение уровня загрязняющих веществ. Уровни диоксидов углерода и азота на всех графиках стремительно уменьшаются. Эксперты утверждают, что не видели на них хоть сколько-нибудь заметного снижения со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

Города на всех континентах замерли. Люди не выходят на улицы, общественному транспорту некого перевозить, предприятия закрыты или работают в сильно ограниченном режиме. После того как в Нью-Йорке ввели режим ЧС, городской трафик сократился на треть, что привело к сокращению количества выхлопных газов в воздухе на 50%. В других американских городах снижение также есть, но цифры не такие впечатляющие: в Сан-Франциско – 12%, в Лос-Анджелесе – 25%.



Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Все это крайне положительно сказывается на экологии Матери-Земли. Но стоит ли этому радоваться?

Во-первых, нужно понимать, какой ценой это достигнуто: самолеты почти не летают, круизные суда стоят в портах, объемы производства во всем мире падают. И когда это закончится – пока никому не известно. А во-вторых, можно вспомнить, что 12 лет назад в результате глобальной рецессии человечество сократило выбросы в атмосферу на 50%. Но уже через год экономика оправилась, промышленные гиганты резво кинулись наращивать производство, быстро вернувшись к прежним показателям загрязнения, а потом и вовсе превысив докризисный уровень на 5%.

Кроме того, есть во всей этой коронавирусной ситуации аспект, о котором пока мало вспоминают. Люди массово перешли на использование одноразовых вещей – от пластиковой посуды и антибактериальных салфеток до медицинских масок и перчаток. С точки зрения гигиены здесь сплошные плюсы, но вот экологи уже бьют тревогу.



Вспомните, ведь именно одноразовый пластик называли главным вредителем биосферы Земли. Чтобы уменьшить загрязнение, в супермаркетах отказывались от полиэтиленовых пакетов, в кофейнях использовали только бумажные стаканы, а пластиковую одноразовую посуду некоторые страны вообще объявили вне закона. Теперь же спасение человеческих жизней зависит именно от одноразовых вещей, которые практически все сделаны из пластика, даже медицинские маски. И все это нужно как-то утилизировать, до чего пока ни у кого руки не доходят: экоактивисты уже выкладывают в Сеть фотографии пляжей, заваленных использованными масками.



Есть и другие неочевидные моменты в сложившейся ситуации. Например, все усилия по популяризации общественного транспорта и каршеринга сегодня оказываются несостоятельными: те граждане, что все-таки передвигаются по городам, предпочитают пользоваться личным автомобилем, что гораздо менее экологично. Или такой нюанс: из-за пандемии и самоизоляции отменены все ближайшие саммиты и конференции, на которых должны были обсуждаться способы борьбы с глобальным потеплением.

В общем, в последствиях пандемии несомненно есть положительные моменты для экологии. Но и отрицательных здесь, пожалуй, не меньше. И все же очень хочется надеяться, что к следующему Дню Матери-Земли человечество подойдет с гораздо более позитивными итогами.