Продажу алкоголя в зданиях жилых домов ограничили в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах.
Новые ограничения также затрагивают прилегающие территории, когда площадь зала обслуживания – не более 20 квадратных метров, передает News.ru.
Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Его приняли в Государственной думе 17 апреля, в этот же день был одобрен Советом Федерации.
Известно, что ФЗ наделяет региональные власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах.
Так, ограничения были приняты для обеспечения потребительской безопасности россиян. Кроме того, механизм поможет в соблюдении законов об ограничении продажи алкоголя ночью.
Ранее стало известно, что Путин подписал закон о правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта.