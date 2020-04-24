Продажу алкоголя в зданиях жилых домов ограничили в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах.

Новые ограничения также затрагивают прилегающие территории, когда площадь зала обслуживания – не более 20 квадратных метров, передает News.ru.

Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Его приняли в Государственной думе 17 апреля, в этот же день был одобрен Советом Федерации.

Известно, что ФЗ наделяет региональные власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах.

Так, ограничения были приняты для обеспечения потребительской безопасности россиян. Кроме того, механизм поможет в соблюдении законов об ограничении продажи алкоголя ночью.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта.