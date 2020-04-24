Путин подписал закон о правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении правового режима в Москве для развития искусственного интеллекта. Документ появился на портале правовой информации.
Он предусматривает формирование правового поля в столице для работы с технологиями искусственного интеллекта. Разработка юридической стороны вопроса технического прогресса в Москве будет вестись в течение пяти лет.
В частности, законом установлено, что правительство Москвы обладает полномочиями по формированию условий на разных этапах создания технологий искусственного интеллекта. Кроме того, в ведении высшего исполнительного органа будут находиться вопросы внедрения и эксплуатации подобных технических разработок в столице.
Для участия в эксперименте по созданию правового режима юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо оставить заявку. Статус участника будет предоставляться тем, кто занимается работой, связанной с технологиями искусственного интеллекта.
За формирование указанного правового поля в столице будет отвечать координационный совет экспериментального правового режима, создание которого также прописано в документе. Орган впоследствии подготовит и представит правительству России отчет о проделанной работе и выяснит, необходимо ли внесение изменений в законодательство РФ.
Ранее платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow запустила информационный проект об умных городах. По состоянию на 10 марта подписку на дайджесты проекта оформили более 30 тысяч человек.
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