Москва запустила дайджест о технологиях для умных городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow запускает информационный проект об умных городах. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что дайджест будет выходить каждый месяц. Получать рассылку будут более 30 тысяч пользователей, подписанных на обновление базы практик умного города. Также подписаться смогут все желающие, воспользовавшись специальной формой на сайте.

"Первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики; что подразумевают под термином "умный город", какие технологии уже внедряются в Москве и других мегаполисах мира, какие решения считаются наиболее перспективными", – рассказала Сергунина.

Следующие выпуски выйдут в апреле и мае. Читатели смогут узнать, в частности, об использовании больших данных (big data) и применении видеоаналитики для повышения качества жизни в городах.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.

В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.

С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.

Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. По ее мнению, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.