Москва запустила дайджест о технологиях для умных городов

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Платформа о высокотехнологичных решениях ICT.Moscow запускает информационный проект об умных городах. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Отмечается, что дайджест будет выходить каждый месяц. Получать рассылку будут более 30 тысяч пользователей, подписанных на обновление базы практик умного города. Также подписаться смогут все желающие, воспользовавшись специальной формой на сайте.
"Первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики; что подразумевают под термином "умный город", какие технологии уже внедряются в Москве и других мегаполисах мира, какие решения считаются наиболее перспективными", – рассказала Сергунина.
Следующие выпуски выйдут в апреле и мае. Читатели смогут узнать, в частности, об использовании больших данных (big data) и применении видеоаналитики для повышения качества жизни в городах.
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.
В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.
С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.
Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. По ее мнению, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: