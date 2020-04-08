Беспилотные автомобили появятся в России в течение 4-5 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Вице-президент ГЛОНАСС по технологиям Евгений Белянко рассказал, что беспилотные автомобили появятся на дорогах России в течение 4-5 лет, передает "News.ru".

Он отметил, что для этого необходимо довести до конца проект "Умные дороги". Благодаря системе автомобили будут получать актуальную информацию о происходящем на дороге. Технология высокоскоростной связи V2X будет мгновенно передавать сведения о ситуации вокруг машины.

"Искусственный интеллект на то и создан, чтобы помогать человеку принимать взвешенные и умные решения, знать и предполагать то, что мозг человека обработать неспособен. Только в этом случае мы получим полноценный продукт, способный приносить пользу экономике России", – отметил Белянко.

Он добавил, что появление беспилотного такси особенно актуально во время пандемии коронавируса. Это позволит пассажиру соблюдать режим самоизоляции во время поездки.

"Пандемия коронавируса формирует новую экономическую реальность. Контакт между людьми должен быть существенно ограничен везде, и такси не станет исключением", – отметил Белянко.

Он сообщил, что пилотный проект по внедрению беспилотных автомобилей планируют реализовать в Самарской области до 31 мая.

Ранее стало известно, что российские разработчики занимаются созданием беспилотного аэротакси. Оно сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 километров с крейсерской скоростью 500 километров в час.