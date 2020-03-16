Российские разработчики начали создавать беспилотное аэротакси

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Российские разработчики создают беспилотное аэротакси, сообщает газета "Известия". Оно сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 километров с крейсерской скоростью 500 километров в час.

Первая экспериментальная модель должна появиться к 2025 году. Далее будет выпущен летный образец грузоподъемностью 500 килограммов (четыре пассажира).

Прежде всего аэротакси предназначено для применения в городах-миллионниках и в самых больших по площади областях страны. Актуальным оно станет из-за нехватки в России взлетно-посадочных полос, объяснили специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ).

Высокую скорость аппарата обеспечит газотурбинная установка, соединенная с электрогенератором. Через батарею суперконденсаторов он питает шесть стационарных двигателей.

По словам заместитель соруководителя рабочей группы "Аэронет" НТИ Павла Булата, двигатели будут вращать подъемные и маршевые вентиляторы. Их полностью уберут внутрь фюзеляжа, выполняющего функции крыла. Управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги.

В качестве материала корпуса конструкторы собираются применить новейший сплав алюминия и скандия. Его разработали во Всероссийском институте авиационных материалов.

Гендиректор компании "Съемка с воздуха" Вячеслав Барбасов считает, что поначалу беспилотник будет садиться на площадки на крышах, схожие с вертолетными. Они потребуют соответствующего обслуживания. По мере развития инфраструктуры аэротакси сможет и в неподготовленных местах.

В начале марта стало известно, что Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет тестирует беспилотный автомобиль. Машина сможет обмениваться информацией с интеллектуальными дорожными системами. Пока испытания проводятся на одном авто, к осени собираются запустить еще одно.

Глава направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук полагает, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4–7 лет. Он уточнил, что сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель.