Беспилотник с функцией обмена данными с дорожными системами испытают в столице

09:05
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) начал тестировать в центре столицы беспилотный автомобиль. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуально-транспортным системам Андрея Воробьева.
По его словам, автомобиль может обмениваться информацией с интеллектуальными дорожными системами.
"Смысл наших испытаний – отработка технологии общения "автомобиль – дорожная инфраструктура". Создана цифровая модель участка дороги и установлены специальные умные камеры, которые являются дополнительными глазами и дополнительным центром принятия управляющих решений для нашего транспортного средства", – сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что на беспилотном автомобиле МАДИ есть знак "А" в красном треугольнике и проблесковый маячок желтого цвета.
По словам Воробьева, пока испытания проводятся на одном автомобиле, а к осени планируется запустить еще один.
Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4–7 лет. По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.
Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.
В России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили, ООО "КБ Аврора" – беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" – автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). О своем участии в эксперименте также сообщили в МАДИ, "Иннополисе", Таганрогском университете, а также в Scania, Volvo и MAN.
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