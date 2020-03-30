Беспилотник МАДИ контролирует правила парковки на маршруте следования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Беспилотный автомобиль МАДИ контролирует правила парковки на маршруте следования в центре города. Маршрут беспилотника проходит через Потаповский, Сверчков, Армянский и Кривоколенный переулки. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуальным транспортным системам Андрей Воробьев.

"Эксперимент происходит в штатном режиме: ежедневно осуществляется проезд по маршруту до нескольких сотен раз за сутки, то есть сейчас высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС) выполняет штатную функцию паркона ГКУ "ЦОДД" – контроль правил парковки на маршруте следования", – приводит слова Воробьева Агентство "Москва".

Также он отметил, что в ближайшее время не планируется менять маршрут следования беспилотника.

Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4–7 лет. По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.

В России на сегодняшний день насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников.