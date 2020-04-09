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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский технопарк "Москва" организует виртуальный хакатон Z-Vision, в рамках которого старшеклассники и студенты будут создавать инновационный продукт или сервис. Желающие могут зарегистрироваться до 14 апреля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что ребята регулярно демонстрируют неординарные подходы к поиску новых решений и свой изобретательский потенциал.
В программе хакатона запланированы обучающие мастер-классы и консультации.
Планируется, что 15 и 16 апреля пройдут вебинары на темы дизайн-мышления, скетчинга, теории решения изобретательских задач, законов развития технических систем, особенностей прогнозирования будущего, машинного обучения и искусственного интеллекта, нейротехнологий в образовании и транспорта будущего. А с 17 апреля участники начнут работать над проектами, которые можно будет представить жюри до 25 апреля.
Участники должны иметь опыт работы в программах Adobe Photoshop, PowerPoint или их аналогах. Присоединиться к проекту могут также школьники и студенты, которые умеют быстро и качественно отрисовывать скетчи от руки.
В конкурсе представлены следующие номинации: "Виртуальный технопарк", "Город в условиях всеобъемлющего VR", "Транспорт в условиях всеобъемлющего VR", "Образ жизни человека будущего", "Одежда будущего". Объявление результатов соревнования запланировано на 7 мая.
В связи с действием в столице режима самоизоляции многие учреждения создают онлайн программы. Для того, чтобы москвичи не заскучали дома, общественные пространства и культурные учреждения еженедельно готовят увлекательные онлайн-мероприятия.
Онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса. Москвичи смогут посмотреть в онлайн-режиме и на жизнь "Городской фермы". Школа проведет и мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками сделать из стекла брошь, подвеску, картину или бусину.
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