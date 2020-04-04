Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музей космонавтики проведет интернет-турнир по шахматам. Мероприятие приурочат ко Дню космонавтики и 50-летию шахматной партии "Космос – Земля", состоявшейся в 1970 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отборочный тур состоится 18 апреля. Турнир будет поделен на две категории: дети до 18 лет и взрослые. Заявки на участие принимаются до 15 числа.

Те, кто выиграет состязания, смогут стать свидетелями турнира по шахматам между героем Российской Федерации летчиком-космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным, который будет находиться на МКС, и международным гроссмейстером, чье имя объявят позднее.

Таким образом организаторы намерены повторить матч "Космос – Земля", который был сыгран Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым на орбите планеты и Виктором Горбатко, Валерием Быковским и Николаем Каманиным на Земле.

Ранее сообщалось, что музеи Москвы запустили онлайн-проекты. Жителей города призвали к ним присоединиться, пока культурные площадки закрыты для посетителей в связи с коронавирусом.