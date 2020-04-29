Как уехать на майские праздники на дачу

Долгожданные для многих майские праздники уже на носу. Обычно в это время москвичи активно планируют поездки на дачу или туристические вылазки в другие регионы. Однако в этом году ситуация с коронавирусом вносит свои поправки. Из-за распространения инфекции по всей стране продолжают действовать ограничительные меры, в том числе и пропускная система между городами и областями. Разбираемся, куда можно будет поехать на праздничные выходные и как правильно оформить пропуск.



Поездки на дачу в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за пандемии коронавируса с 15 апреля в Москве и Московской области заработал пропускной режим. Так что если ваша дача расположена в Подмосковье, то придется оформить разовый пропуск, чтобы выехать туда на майские праздники на автомобиле. Если вы планируете вернуться в столицу на следующий день или еще позже, то потребуется снова получать разрешение.

Оформить электронный документ, который будет действовать в Москве и области, можно на сайте mos.ru. Для этого нужно выбрать графу "разовая поездка в иных целях". Вас попросят указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, цель передвижения, а также адрес отправления и назначения. Для личного или служебного автомобилей потребуется внести регистрационный номер. Кроме того, пропуск можно оформить по СМС, отправив свои данные на номер 7377.

Если вы выезжаете в область со всей семьей, то обратите внимание, что электронный документ нужен на каждого пассажира, за исключением детей до 14 лет. И в каждом пропуске следует указать госномер автомобиля. При этом в одну календарную неделю разрешение для поездок в личных целях можно получить не более двух раз.

В столице наличие пропуска проверяют камеры фотовидеофиксации, а также сотрудники ГИБДД. Если у вас не будет оформлен документ, то придется оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, в случае серьезного конфликта с представителями полиции авто нарушителя отгонят на штрафстоянку. Проверить, внесен ли госномер машины в пропуск, можно здесь.

Чтобы добраться до дачного участка на общественном транспорте, в том числе на электричке, также требуется наличие разового разрешения. Как и в случае с машиной, его можно сделать через сайт mos.ru или по СМС. Только вместо госномера автомобиля нужно привязать к пропуску номер одной из карт – "Тройки", "Стрелки" либо социальной. Перед выходом из дома лучше заранее проверить, была ли она внесена в систему. Это можно сделать здесь.



Поездки в другие регионы

В Минздраве РФ обратились к россиянам с просьбой воздержаться от каких бы то ни было поездок на майские праздники, в том числе к родственникам и друзьям. Это связано с ростом числа случаев заражения COVID-19 внутри семей. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса свободно перемещаться по стране не получится, поскольку ограничения действуют не только в Москве и Подмосковье. Особый режим передвижения введен уже более чем в 40 российских регионах.

Ограничения по стране

В частности, до 30 апреля на Кубани действует строгая пропускная система вместе с всеобщей самоизоляцией населения. Любые перемещения по Краснодарскому краю, за исключением походов в ближайшие магазины за товарами первой необходимости, разрешаются только при наличии красного спецпропуска. Что же касается местных курортов, среди которых и любимый многими россиянами город Сочи, то до 1 июня гостиницам запрещается бронировать номера и заселять туристов.

В Крыму и Севастополе тоже есть ограничения. Так, всех приезжающих на полуостров гостей в обязательном порядке отправляют на двухнедельный карантин по месту пребывания. Кроме того, в Севастополе действует пропускная система, а вот в Крыму она не вводилась. Однако радоваться по этому поводу не стоит, поскольку крымские отели, санатории, пансионаты и гостиницы, как и на Кубани, все равно закрыты до 1 июня.

В Костромской области и в Татарстане всех приезжих тоже сажают на двухнедельный карантин. В Калининградской области режим самоизоляции продлен до 12 мая. А с 29 апреля в регионе к тому же становится обязательным ношение защитных масок при нахождении в общественных местах. В Свердловской области пропускной режим будет действовать с 1 по 10 мая. Систему цифровых пропусков в скором времени планируют ввести еще в нескольких областях.