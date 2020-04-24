В ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в условиях COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ГИБДД при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений призывает внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.
Сейчас в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта ограничений нет. В сообщении отмечается, что такие меры вводят региональные власти, но следует помнить, что въезд может быть недоступен не только на уровне субъекта, но и отдельных городов и населенных пунктов. При этом ГИБДД обращает внимание, что ситуация может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
При себе нужно иметь все необходимые документы, в том числе справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочие, если это нужно. При возможности лучше взять справку об отсутствии коронавируса.
В Московской области с 15 апреля все автомобили проверяют на наличие специальных пропусков. Их необходимо будет предъявлять на въездах и выездах из муниципальных образований.
Для контроля пропускного режима на личном транспорте задействуют камеры фото- и видеофиксации. Также заниматься этим будут сотрудники ГИБДД.
Если у владельца машины не окажется соответствующего разрешения, ему придется оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в случае серьезного конфликта с представителями полиции авто нарушителя отгонят на штрафстоянку.
Чтобы избежать этого, в цифровой пропуск необходимо включить государственный номер автомобиля. Это можно сделать на mos.ru или отправив СМС на номер 7377. Зарегистрироваться следует не менее чем за 5 часов до начала первой поездки, чтобы система успела обработать все данные.
Платформа выдачи пропусков будет внедрена в 21 регионе страны. Для работодателей она подразумевает возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки формируются пропуска в виде QR-кодов.
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