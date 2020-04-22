Платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная платформа для цифровых пропусков, разработанная Минкомсвязью, будет внедрена в 21 регионе России, говорится в сообщении министерства.

В рамках первой очереди к системе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Платформа предполагает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения заявки со стороны региона формируются пропуска в виде QR-кодов. Они направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

По итогам пилотирования решения Минкомсвязи в Московской области с 13 апреля оформлено более 900 тысяч постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тысяч разовых пропусков. Сотрудники полиции Москвы и Московской области могут читать QR-коды жителей обоих регионов.

Данные о номерах транспортных средств и транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Подмосковья, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг. После они оперативно передаются в столичное правительство.

В Москве автоматическую систему проверки пропусков ввели с 22 апреля. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что она позволяет мгновенно фиксировать нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. По его словам, на всех нарушителей наложат административную ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Делается это на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы убедиться, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы будете ездить на общественном транспорте.