Пропуска подмосковных водителей будут проверять на границах муниципальных образований

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В Московской области с 15 апреля начнут проверять все автомобили на наличие специальных пропусков. Их необходимо будет предъявлять на въездах и выездах из муниципальных образований, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", – уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что из-за проверок пропусков на дорогах возможны затруднения. В связи с этим сотрудники региональной Госавтоинспекции призвали автовладельцев заранее планировать свои поездки и с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Такие же меры были предприняты в области. Так, разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Отмечается, что на въезде в Москву уже дежурят наряды ДПС. Сотрудники в основном останавливают машины с немосковскими номерами, интересуются целью поездки и спрашивают у этих водителей электронные пропуска.